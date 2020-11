Avellino, il presidente D'Agostino: "Stiamo valutando l'ingaggio di un altro portiere"

Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino ha parlato ai microfoni di Linea Verde Sport anche del mercato aprendo al possibile arrivo di un nuovo portiere: “Forte a breve comincerà la terapia per valutare lo stiramento, intanto stiamo valutando se prendere un altro portiere. - continua D’Agostino come riporta Tuttoavellino.it - Abbiamo Pane che non è l'ultimo arrivato, poteva anche essere il primo portiere, ha lunga esperienza, ma siamo in un momento particolare, potremmo avere qualsiasi tipo di problema, anche un contagio a Pane e allora come faremmo".