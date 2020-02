Avellino, Izzo: "Circelli mi chiede 250mila euro, ma mancano documenti"

© foto di Matteo Ferri

Non si placa, come riferisce anche thewam.net, la feroce polemica societaria in casa Avellino, con Luigi Izzo sempre più intenzionato a sganciarsi dal socio Nicola Circelli e rilevare per intero il club. Lo stesso Circelli, con Ciriaco Cusano, avrebbe richiesto 250mila euro per cedere le proprie quote, sottolineando come questa somma debba esser elargita al momento del rogito notarile, ma una quadra sembra molto lontana da trovare, con il futuro che pertanto rappresenta una grossa incognita; anche perché Izzo, prima di versare somme, vuole - e con una certa urgenza - un controllo amministrativo del tutto.

Con lo spettro della scadenza Covisoc che incombe, perché slittato solo di 5 giorni rispetto alla data odierna .

Un incontro tra le varie parti in causa è in corso in queste ore, durante le quali Izzo, come riferisce tuttoavellino.it, ha parlato a SportChannel: "Abbiamo dato incarico ai nostri consulenti di guardare insieme a Polcino la documentazione richiesta, i movimenti della IDC, una verifica necessaria perché parlano di 250mila euro bonificati ma a me non risulta. Siccome questa somma non è neanche immaginabile e reale, dobbiamo capire a cosa sia dovuta. Abbiamo chiesto una documentazione che non ci è stata consegnata, la IDC è stata costituita un mese fa e mi sembra strano che non ci siano documenti in un mese di vita. Vogliono 250mila euro e ci daranno la documentazione, sembra un ricatto. Nella loro pec dicono che la documentazione è nello studio di De Vita, non è vero perché il dottor De Vita non ha la contabilità della IDC. Stamattina c'era il problema Covisoc ma grazie al dottor De Vita abbiamo ottenuto un rinvio grazie alla trattativa di cessione. A oggi basta che si contatti lo studio De Vita e la documentazione completa mia, di De Lucia, Autorino sono state consegnate già da giorni; quella di Circelli non c'è, come quella di Cusano e Riccio e secondo me non ci saranno. Queste persone stanno giocando con delle date che possono portare a problemi seri. Quello che mi fa male è vedere persone che non fanno niente per la società, per me è un obbligo morale non lasciare l'Avellino nelle mani di queste persone che io non conoscevo [...] La vicenda finirà quando andremo dal notaio e i consulenti ci diranno quanto dobbiamo dare a Circelli e in quanto tempo. Sicuro non può prendersi gli assegni circolari che richiede e andarsene, lo sgravo anche delle incombenze burocratiche, basta che se ne vadano. Ci sono anche 290 mila euro di stipendi da pagare, diamoci del tempo per capire tutte le cifre e quando saranno ufficiali salderemo".