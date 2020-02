© foto di Matteo Ferri

L'ultima proposta di Nicola Circelli, Ciriaco Cusano e Andrea Riccio (proprietari del 50% delle quote) a Luigi Izzo, non sembra sia stata accolta positivamente dal presidente. I tre, come riporta Tuttoavellino.it, chiedono 250mila euro (150 il primo, 100 gli altri due), ma senza presentare la documentazione che attesta i loro investimenti in questi mesi che verrà invece presentata solo dopo la firma sull'atto di vendita davanti a un notaio.

Un rifiuto che ha concluso anche la giornata di oggi con un nulla di fatto in casa irpina alla vigilia di una scadenza importante come quella della COVISOC. Riccio e Circelli non hanno ancora presentato i documenti che attestano le rispettive solvibilità bancarie. Senza una nuova proroga, che appare difficile da ottenere, l'Avellino rischia di tornare nelle mani del Tribunale e della Sidigas.