L'avvocato Angelo Maietta, intervenendo a Radio Punto Nuovo, ha parlato della possibile cessione dell'Avellino, con il concordato Sidigas fissato per il 6 novembre: "Allo stato attuale, con le proposte di acquisto presentate, siamo di fronte a una sorta di asta, verranno fissate date e modalità di esecuzione. Bisogna anche verificare se le manifestazioni di interesse vengono fatte da società autonome o collegate perché è come se "uscissero dalla porta e rientrassero dalla finestra". Vista l'attenzione giudiziaria su questo tema è sempre meglio attivare la procedura di competitività, non solo per un problema economico ma per garanzia di lungo periodo e di progetto. La rateizzazione per essere accettata deve avere delle garanzie alle spalle, altrimenti non ci si può fidare. Un tribunale non autorizzerebbe mai un'operazione di questo tipo senza garanzie".