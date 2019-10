Avellino, Mauriello: "Con Capuano si apre una nuova fase del progetto"

© foto di Andrea Rosito

Il presidente dell’Avellino Claudio Mauriello ha parlato in conferenza stampa della scelta di esonerare Ignoffo e affidare la panchina a Eziolino Capuano: “È innanzitutto per me d'obbligo ringraziare mister Giovanni Ignoffo per quanto fatto fino ad oggi. Purtroppo dopo diverse riflessioni abbiamo deciso che serviva un'inversione di marcia e per questo abbiamo deciso di affidare la panchina ad Ezio Capuano. - continua Mauriello come si legge sul sito del club irpino - Ora a lui il compito di dimostrare tutte le sue qualità sul campo. Non si tratta certo di una soluzione tampone, una strategia che non abbiamo mai adottato, ma di una nuova fase che ci impone di guardare avanti e lasciarci tutto il resto alle spalle. A mister Capuano il compito di farsi valere, crediamo assolutamente nelle sue capacità".