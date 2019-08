Fonte: Tuttoc.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Attraverso OttoPagine, il presidente dell'Avellino Claudio Mauriello tranquillizza la piazza riguardo la fideiussione che sta bloccando il mercato in entrata degli irpini: "Abbiamo avuto questo piccolo inghippo dovuto alle ferie di agosto, ma sto lavorando personalmente per preparare la nuova fideiussione che ci permetterà di formalizzare i nuovi ingaggi. Pensiamo di risolvere presto questa situazione". Spiegato il motivo per il quale Illanes, Karic e De Marco non sono potuti scendere in campo contro il Catania.