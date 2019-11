Avellino, niente concordato: slitta la cessione del club

© foto di Matteo Ferri

Sembrava potesse essere il giorno chiave in casa Avellino, ma stando a quanto riferito da tuttoavellino.it niente succederà.

Oggi doveva essere presentato il concordato in bianco, ma la società ha deciso di adottare una procedura d'accordo per la ristrutturazione dei debiti, già condivisa con i giudici della sezione fallimentare: la nuova udienza è fissata per il 19 novembre, e potrebbe decadere solo se il pm D'Onofrio non dovesse ritirare l'istanza di fallimento. Gli spazi di manovra della Sidigas restano ristretti, così come restano sotto sequestro i 97 milioni di euro, e i tempi per la cessione delle quote societarie si allungheranno fino a dicembre.