Avellino, non ci siamo: nuova frenata sulla cessione del club

© foto di Andrea Rosito

Le tanto auspicate buone notizie non sono arrivate, e il futuro dell'Avellino rimane ancora un'incognita. Secondo quanto infatti riportato da sportchannel.it, patron Gianandrea De Cesare avrebbe respinto l'offerta di 1,2 milioni di euro presentata dall'imprenditore Luigi Izzo per l'acquisizione delle quote del club, tenendo come richiesta quella di circa 2 milioni di euro: un divario notevole, quindi, fra domanda e offerta.

Alla finestra una cordata del centro-nord, ma gli interrogativi sono ancora molti.