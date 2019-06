Avellino, occhi puntati in casa Carrarese: tre gli obiettivi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da La Nazione l’Avellino, neopromosso in Serie C, avrebbe messo nel mirino tre calciatori della Carrarese. Si tratta del centrocampista Ivan Varone, classe '92, e delle punte Giuseppe Caccavallo, classe '87, e Kevin Piscopo, classe '98. Per quest’ultimo però il club irpino dovrà parlare con il Genoa proprietario del cartellino.