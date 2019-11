© foto di Matteo Ferri

Importanti novità sul fronte societario per l'Avellino, riportate da tuttoavellino.it. Dopo aver incontrato gli emissari dell'Ap Green, i vertici della Sidigas hanno ricevuto la visita a Napoli di alcuni rappresentanti di un gruppo imprenditoriale del casertano, che pare abbia raddoppiato l'offerta della società di Antonio De Sarlo arrivando fino a 2.2 milioni di euro. L'offerta ha ovviamente incontrato pareri positivi da parte dell'attuale proprietà biancoverde. I nomi degli imprenditori interessati all'acquisto sono top secret, a causa del patto di riservatezza firmato con la Sidigas. Addirittura si ipotizza una chiusura della trattativa prima del 6 novembre, data in cui la Sidigas dovrà presentare il concordato in bianco al Tribunale di Avellino. La prossima settimana, dunque, è attesa l'accelerata decisiva. L'Ap Green rischia di rimanere beffata, mentre restano alla finestra altri due potenziali acquirenti: la famiglia Silvestrini e Angelo D'Agostino.