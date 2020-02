vedi letture

Avellino, oggi giornata cruciale per gli stipendi. Serve un'intesa fra Circelli e Izzo

Giornata cruciale in casa Avellino per dipanare la matassa relativa alla società prima di provvedere alla presentazione dei documenti di sostenibilità economica richiesti dalla Figc. Ma nel frattelmpo tiene banco la questione legata agli stipendi con Circelli e Di Somma che nelle ultime conferenze stampa, come riporta Tuttoavellino.it, hanno spiegato che il pagamento degli stipendi non sono un problema ma una formalità, Circelli ha anche mostrato l'assegno pronto per essere depositato. Il problema potrebbe essere rappresentato da Izzo e i suoi soci che dovrebbero versare l’altra parte di quote onde evitare possibili sanzioni o penalizzazioni. Solo nel corso della giornata si avranno conferme in un senso o nell’altro con la piazza irpina che continua a tenere il fiato sospeso.