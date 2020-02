© foto di Matteo Ferri

Giornata importante per il futuro societario dell'Avellino. Stando a quanto riportato da Tuttosport è stato fissato questa mattina attorno alle ore 10 l'appuntamento fra Nicola Circelli e Luigi Izzo per il passaggio del 25% delle quote del club irpino nelle mani di quest'ultimo. Un'operazione, questa, da circa 250mila euro, che farebbe di Izzo l'azioni sta di maggioranza della società campana.

Antenne dritte da parte della Covisoc, l'organo di controllo del calcio italiano, poiché tre dei cinque attuali soci dell'Avellino (Circelli, Riccio e Autorino,) non hanno superato l'esame della solvibilità bancaria richiesta dall'organismo federale.