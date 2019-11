Avellino, oggi la giornata decisiva. Di Matteo out, restano Izzo-Circelli

© foto di Matteo Ferri

Quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per il futuro dell’Avellino, prossimo al cambio societario con l’addio di Sidigas. Nel pomeriggio è infatti prevista a Napoli l’assemblea dei soci che dovrà ratificare il passaggio di proprietà del club irpino a un nuovo gruppo imprenditoriale anche se nel CdA di martedì non c’è stata unanimità sulla decisione con il patron De Cesare che si è opposto, mentre l’ad di Sidigas Scalella e quello dell’Avellino Iuppa avevano dato il via libera. Come riporta La Gazzetta dello Sport un ruolo primario oggi sarà giocato dal custode giudiziario Baldassare, in quanto le azioni sono sempre sotto sequestro.

Novità intanto nel gruppo che deve acquistare l’Avellino dove si è tirato fuori, ufficialmente per motivi personali, l’imprenditore Di Matteo. Restano così in corsa Izzo e Circelli che saranno i due proprietario con Martone che rivestirà il ruolo di dg e un ds, potrebbe tornare Musa, ancora da scegliere.