Avellino, oggi sarà sciolto il nodo legato alla fideiussione

© foto di Matteo Ferri

Piccoli spiragli di luce in casa Avellino, anche se non è ovviamente tutto positivo.

Il club, come noto, deve presentare una nuova fideiussione alla Lega Pro, che per ora ha congelato i tesseramenti agli irpini, e solo ieri, circa alle 18:00, il presidente Claudio Mauriello e l'amministratore Sandro Iuppa sono riusciti a ottenere la bozza di una polizza di quasi duecentomila euro da un broker cittadino: la stessa è stata prima inviata a Firenze, per evitare di sottoscrivere un documento che, successivamente, potrebbe anche non risultare valido. La risposta è attesa nella giornata odierna: qualora fosse positiva, la dirigenza irpina si dovrà immediatamente recare a Firenze per depositare il documento ufficiale, in caso contrario sarà tutto da valutare.

A riferirlo è Il Mattino.