vedi letture

Avellino, passi avanti... tra tante incertezze. Circelli: "Nessun incontro con Izzo"

Piccoli passi avanti in casa Avellino, con Nicola Circelli che ieri ha fatto sapere di avere provveduto a effettuare i pagamenti necessari al fine di evitare sanzioni e penalizzazioni alla squadra, ricordando però il fatto che da solo non può più andare avanti.

Ma la questione societaria è ancora un rebus. Stando a quanto riportato da sportchannel e tuttoavellino.com, lo stesso Circelli si sarebbe incontrato ieri sera a Benevento con Luigi Izzo, che avrebbe richiesto di quantificare in euro il 50% delle sue quote e di quelle della Innovation Football: l'Au irpino avrebbe chiesto in cambio 500mila euro, comprensivi della somma spesa per fare fronte al pagamento degli stipendi e dei contributi appena regolarizzati, con Izzo che avrebbe quindi preso tempo fino a venerdì.

Ma come riporta poi thewam.net, Circelli ha smentito l'incontro: "Non è assolutamente vero, è incredibile le storie che si raccontano in città. Non ho fatto alcuna richiesta, ma penso che il Sindaco Festa organizzerà qualcosa per questo fine settimana. Ma ad oggi non c'è stato alcun incontro".