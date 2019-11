Avellino, passi avanti verso la cessione alla cordata Circelli-Izzo

© foto di Matteo Ferri

Alle ore 15:00 a Napoli si terrà l’assemblea straordinaria della Sidigas in cui dovrebbe essere formalizzata la cessione dell’Avellino alla cordata formata da Nicola Circelli e Luigi Izzo, per 1.3 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Sportchannel dovrebbe essere presente anche Gianandrea De Cesare, che nei giorni scorsi sembrava aver manifestato la volontà di attendere un’altra settimana prima della cessione del club irpino, dando l’ok alla vendita del suo pacchetto azionario (circa il 5%). Se non dovessero esserci intoppi o clamorosi colpi di scena già in serata potrebbe essere ufficializzato il passaggio di proprietà.