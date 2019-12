© foto di Federico Gaetano

Potrebbe proseguire in Serie C la carriera di Francesco Lodi, esperto centrocampista in uscita dal Catania. Cinque gol e due assist ma diverse panchina dall'arrivo in panchina di Cristiano Lucarelli e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe tornare in Campania per vestire la maglia dell'Avellino.