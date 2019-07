Avellino, rispunta Preziosi. La decisione arriverà nel weekend

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualcosa si muove in casa Avellino sul fronte societario. Dopo l’offerta avanzata da Angelo Antonio D'Agostino, che probabilmente non sarà accettata da De Cesare, infatti ne sarebbe arrivata un’altra da circa tre milioni di euro, per la ricapitalizazione, da parte di un imprenditore romano. Sullo sfondo però – rivela Tuttoavellino.it - ci sarebbe anche Enrico Preziosi che non ha mai abbandonato del tutto l’idea di acquistare l’Avellino.

Lo scorso week end il presidente del Genoa avrebbe contattato Perinetti spiegandogli di tenersi pronto ad allestire una squadra di serie C e nel prossimo fine settimana è previsto un nuovo summit in cui Preziosi scioglierà le riserve e deciderà se scendere in campo o meno con Perinetti che andrebbe a occupare la poltrona di Dg.