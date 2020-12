Avellino, ritorno di fiamma per il difensore Illanes. Potrebbe tornare in Irpinia dopo sei mesi

Non solo Mirko Bruccini per il centrocampo. L'Avellino a gennaio potrebbe tornare su un giocatore che nella passata stagione ha già vestito la maglia biancoverde per rinforzare la difesa. Si tratta, come riporta Sportchannel di Julian Illanes, classe '93, attualmente in forza al ChievoVerona dove però ha trovato spazio solo in Coppa Italia. Il club irpino spera che a gennaio il giocatore possa essere lasciato partire dal Veneto per andare altrove a giocare con maggiore continuità e in quel caso sarebbe pronto ad avanzare la propria offerta.