Avellino, salgono quotazioni Varone. In difesa suggestione Ngawa

© foto di Federico Gaetano

L'Avellino è alla ricerca di elementi funzionali che possano ricoprire più ruoli: per questo - secondo quanto riportano i colleghi di Sportchannel214.it - stanno salendo le quotazioni di Ivan Varone per la linea mediana. Per quanto riguarda l'attacco restano caldi i nomi di Felice Evacuo del Trapani, Rocco Costantino della Triestina e Giuseppe Caccavallo, ultima stagione alla Carrarese ma di proprietà del Venezia. In difesa suggestione Pierre-Yves Ngawa, divisosi tra Perugia e Foggia nell'ultima stagione e che è anche nel mirino del Padova.