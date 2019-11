Avellino, salta l'arrivo del centrocampista Dennis Stojkovic

© foto di Matteo Ferri

Nonostante nei giorni scorsi avesse firmato con l’Avellino, il centrocampista classe 2002 Dennis Stojkovic non vestirà la maglia biancoverde. Il calciatore cresciuto nelle giovanili di Chelsea e Juventus era infatti in attesa del transfer internazionale, ma – come riporta Tuttoavellino.it - l’arrivo del documento è saltato costringendo l’italo-serbo a lasciare la città irpina.