Avellino, sempre più vicino l'addio di Parisi: i dettagli della trattativa con l'Empoli

Fabiano Parisi sarà presto un giocatore dell'Empoli, e questa sembra essere la settimana decisiva per la fumata bianca della trattativa.

Con tuttoavellino.it che riporta i retroscena della stessa. Il club irpino avrebbe preferito trattenere il ragazzo, ma le sue ambizioni hanno avuto la meglio, ed ecco quindi che i biancoverdi hanno deciso di accettare la proposta dei toscani, un'offerta pari a 370 mila euro da versare in un biennio per prelevare il classe 2000 a titolo definitivo. Non è chiaro ci saranno anche dei bonus su eventuali risultati raggiunti o percentuali su future rivendite, mentre invece sembra chiaro che il difensore non rimarrà ad Avellino neppure in prestito: l'Empoli lo vuole in prima squadra.