Avellino, senti Di Natale: "Capuano grande mister e grande uomo: lo sento spesso"

vedi letture

Come riferisce tuttoavellino.it, a PrimaTivvù è intervenuto l'ex attaccante - che ha legato il suo nome principalmente all'Udinese - Antonio Di Natale. Questo il suo pensiero sulla formazione irpina e su mister Eziolino Capuano: "Nessuno pensava a una situazione del genere. Il calcio è importante, ma la salute lo è di più. Alla lunga penso che la stagione possa riprendere, aspettiamo il parere di medici e scienziati. Credo che a soffrire più di tutti sia la Serie C, che non ha le strutture adatte per seguire il protocollo sanitario. Capuano? Un grande allenatore e un grande uomo, che avrebbe potuto avere una carriera migliore. Ogni tanto ci sentiamo e parliamo di calcio, anche io ho iniziato ad allenare con l'Under 17 dello Spezia. Avellino è un piazza importante con un pubblico affamato di calcio, come tutti noi campani; anche quest'anno ha svolto un buon campionato".