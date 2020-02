Avellino, sospiro di sollievo. Il controllo COVISOC spostato al 12 febbraio

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L’Avellino può respirare ancora qualche giorno e cercare ne frattempo di risolvere i propri problemi societari. Il controllo della COVISOC previsto per oggi è infatti stato spostato al 12 gennaio, uno slittamento che permette ai soci di avere più giorni per risolvere la spinosa questione legata al passaggio delle quote al presidente Luigi Izzo senza incorrere così in sanzioni da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche. Al momento infatti mancano ancora i documenti di Riccio e Circelli, due dei soci, per completare il trasferimento delle quote con Circelli che continua a chiedere 250 mila euro per il suo pacchetto azionario. Lo riporta Tuttoavellino.it.