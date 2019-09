Avellino, spunta l'ex Pescara Cocco per l'attacco

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere in Serie C il futuro di Andrea Cocco. Secondo gli ultimi rumors di mercato, infatti, l'Avellino starebbe valutando il profilo dell'esperto attaccante ex Vicenza e Padova, tentato anche dalla D con allettanti proposte da Palermo e Foggia. Nei prossimi giorni non è da escludere un contatto tra le parti per provare a raggiungere un'intesa.