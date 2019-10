© foto di Andrea Rosito

Acque agitate in casa Avellino. Secondo quanto riferito da PrimaTivvù, sarebbe in programma un incontro tra il presidente Claudio Mauriello, il Ds Salvatore Di Somma e l'allenatore Giovanni Ignoffo, che dovrà dare spiegazioni in merito alla crisi di risultati dell'ultimo periodo. Non è però salda la sua posizione, visto che la dirigenza irpina potrebbe valutare l'ingaggio di un allenatore più esperto.