Avellino, tensioni per i rinnovi dei contratti: Capuano ferma un giorno gli allenamenti

vedi letture

Aria tesa in casa Avellino, con la squadra che si sta preparando ai playoff ma che gode oggi di un giorno di riposo. Come riferisce infatti tuttoavellino.it, nella giornata di ieri, mister Eziolino Capuano avrebbe preferito fermare la preprazione a seguito di qualche turbolenza nello spogliatoio, dovuta al malumore che stano dando le trattative per i rinnovi dei contratti in scadenza (solo Parisi, Ferretti e Federico hanno un accordo fino al 2021).

Maggiori indicazioni in merito dovranno arrivare dalla FIGC, ma in Irpinia l'aria è calda.