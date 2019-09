Avellino, tra le nuove Primavere e la cessione del club

© foto di Andrea Rosito

Una débâcle per 6-3 contro il Catania che sembra ormai un lontano ricordo, nonostante siano passate solo due settimane da quel match: ma il campionato dell'Avellino è iniziato la settimana dopo con la vittoria sulla Vibonese, ripetuta, con un più largo punteggio, sabato sera contro il Teramo.

Perché, al netto delle varie problematiche societarie, la squadra di Ignoffo ha dimostrato di saper reagire alle avversità.

Bene anche i giovani - Aspettarsi buone prove dai più anziani, è certamente facile. Ma chi ha sorpreso anche sabato sono stati i più giovani. A partire da Abibi, alla prima tra i pro dopo due stagioni in D, fino poi ad arrivare ai Primavera che il Ds Di Somma ha portato in Irpinia: in difesa, Illanes, del vivaio Fiorentina, non ha minimamente accusato una periodo di inattività, dando prova di carattere e intelligenza tattica, a centrocampo Micovschi ha unito una notevole continuità al gol che ha aperto le danze e all'imbeccata decisiva per la seconda rete. A loro si aggiunge Parisi, che, dopo l'esperienza in D con l'Avellino, sta dando buoni segnali anche tra i pro.

La querelle societaria - Come riporta tuttoavellino.it, sembra sia in programma quest'oggi, a Napoli, un incontro tra patron Gianadrea De Cesare e l'imprenditore Luigi Izzo, interessato a rilevare le quote del club, con un'offerta che si aggirerebbe intorno ai 1,2-1,5 milioni. Le basi per la buona riuscita della trattativa sembrano esserci.