Avellino, tra lunedì e martedì incontro per le conferme di Bucaro e Musa

Come riportato da Sky Sport, l’Avellino lavora per il futuro. Tra lunedì e martedì ci sarà un incontro per capire se andare avanti con Giovanni Bucaro come allenatore e Carlo Musa come ds. Nell’ultima stagione gli irpini hanno militato in Serie D, conquistando la promozione e la vittoria nella Poule Scudetto.