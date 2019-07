Avellino, tra presente e futuro: oggi la conferenza stampa chiarificatrice

© foto di Matteo Ferri

Giorni caldi in casa Avellino, con il club che, nonostante sia regolarmente stato iscritto in Serie C, è stato messo in vendita, esattamente come la società di basket, la Sidigas Scandone, che fa riferimento all'AD del club irpino Gianandrea De Cesare. Un epilogo inaspettato, che potrebbe aver ripercussioni future: oggi, nel corso della conferenza stampa annunciata dal club, sarà chiarito meglio il tutto.

I possibili motivi dell'addio - Sembra che i motivi che abbiano spinto la Sidigas, che finanziava lo sport irpino, siano da ricondurre ad alterchi con il nuovo sindaco Festa e a problemi dell'azienda, inadempiente con alcuni fornitori, che saranno discussi in tribunale intorno alla metà del mese. Chiaro che tutto questo bloccherebbe i finanziamento alle attività sportive.

Il futuro - A ogni modo, non dovrebbe essere nero il futuro dell'Avellino. Qualora non pervenissero offerte per rilevare le due società, De Cesare non abbandonerà la nave, e, per quanto riguarda l'Avellino, garantirà il campionato di Serie C ma con un budget estremamente ridotto, che potrebbe incidere sulla competitività della squadra in un girone - probabilmente il C - che si preannuncia già di fuoco.