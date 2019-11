Avellino, ultimatum alla proprietà: dimissioni o la trattativa può saltare

© foto di Matteo Ferri

Nella serata di ieri una clamorosa indiscrezione sul passaggio di proprietà dell’Avellino calcio. Come riferisce Ottopagine.it infatti la nuova cordata di imprenditori avrebbe chiesto le dimissioni dell’intero CdA del club entro questa sera altrimenti l’operazione salterebbe nonostante il via libera dei soci di Sidigas arrivato ieri pomeriggio. Il motivo sarebbe da ritrovare nella volontà della nuova proprietà – gli imprenditori Luigi Izzo e Nicola Circelli – di non aver alcuno ostacolo per dare il via al proprio progetto, con Aniello Martone dg in pectore, e mettere in moto la macchina amministrativa per pagare entro il 16 dicembre gli stipendi di settembre e ottobre evitando così una penalizzazione.

Se le dimissioni non dovessero arriva la chiusura della trattativa slitterebbe di sette-dieci giorni con la vecchia proprietà che a quel punto dovrebbe pagare gli stipendi di giocatori e staff.