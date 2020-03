Avv. Casertana: "Le società possono non pagare gli stipendi per cause di forza maggiore”

Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare della situazione della Casertana, club del quale è il legale, dopo la nota con la quale si è data notizia del mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio entro il termine ultimo scaduto nella giornata di ieri: “Le attuali norme del codice di giustizia sportiva, così come le norme interne federali, non contengo previsioni che oggi si stanno verificando. Dal nostro sitema normativo federale non è prevista nessuna normativa da applicare in caso in cui un campionato abbia un epilogo diverso per causi di forza maggiore. La FIGC con Gravina, Sibilia e tutto lo staff, stanno pensando di proporre a sé stessi ed alle restanti componenti delle soluzioni che possano essere configurate normativamente. Oggi c'è un'alta possibilità: quella di operare oltre il 30 giugno. Normativamente i contratti scadono, esistono dei prestiti, ma in una situazione di questo tipo di emergenza, si può trovare una soluzione che sportivamente - sotto il profilo dell'equilibrio - possa essere valida. Casertana? Le società possono non pagare gli stipendi per cause di forza maggiore, sicuramente una dichiarazione ufficiale del Governo potrebbe aiutare".