Avv. Catania: "Danni stimati superiori ai dieci milioni di euro"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il TAR dice no al ricorso della Pro Vercelli e di fatto potrebbe aver chiuso il discorso relativo alla riapertura dei ripescaggi. Domani il Catania discuterà innanzi al TFN, ma è pronto a percorrere soprattutto la strada del risarcimento economico. Ne ha parlato l'avvocato degli etnei, Giuseppe Gritto, a La Sicilia: "Non ci sarà altra via che la tutela risarcitoria. I danni stimati sono superiori ai dieci milioni di euro. Ogni società dovrà essere così risarcita, un qualcosa di “enorme”, che metterà ancora più in crisi il sistema calcistico italiano, anzi rappresenterà forse il colpo mortale".