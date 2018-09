Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E alla fine, come Catania e Pro Vercelli, anche il Novara ha presentato il ricorso al TFN avverso al blocco dei ripescaggi e alla Serie B a 19 squadre. Lo stesso Tribunale, martedì ha rinviato al 28 settembre l'udienza che riguardava intanto i siciliani, per accorparla agli altri ricorsi, e su questo l'avvocato dei piemontesi, l'ex presidente della Regione Piemonte avv. Roberto Cota, si è così espresso dalle colonne de La Stampa:

"Un’iniziativa condotta per impedire di prendere una decisione. E’ pazzesco. Nessun giudice si è espresso in un senso o nell’altro sul format del campionato. L’unica pronuncia chiara è sui criteri di ripescaggio, che conferma per il Novara la possibilità di essere inserito in graduatoria. Sono convinto che il presidente Massimo De Salvo andrà fino in fondo. Abbiamo la ragione dalla nostra parte, anche se è stata una presa in giro".