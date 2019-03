Avv. Cota: "Mancato ripescaggio Novara? Danni per 8,1 milioni di euro"

Fonte: TuttoC.com

Attraverso le colonne de La Stampa, è l'avvocato Roberto Cota a parlare, e a fare il punto su quanto il Novara abbia richiesto, come danni per il mancato ripescaggio, alla Federcalcio. La richiesta dei piemontesi ammonta a 8,1 milioni di euro, e tiene conto, come riferisce il quotidiano, della "rinuncia a introiti milionari in termini di contributi. C’è poi la partenza a handicap per il rinvio delle partite, che avrebbe condizionato il club anche in caso di ritorno tra i cadetti. Quindi il danno di immagine, i costi sostenuti per immobilizzare la doppia fideiussione e altri capitoli più curiosi: dalla cessione «obbligatoria» al Cosenza di Riccardo Maniero, che in C sarebbe finito fuori lista, fino alle spese per la doppia assurda trasferta a vuoto di Pontedera. Ternana, Siena e Pro Vercelli".

Spiega poi l'avvocato:

"Il danno è provato. La società ha tenuto un comportamento super corretto nel corso di tutta la vicenda con il presidente Massimo De Salvo evitando la spettacolarizzazione, ma è stata fortemente colpita. Il calcolo è accurato. A metà novembre era ormai troppo tardi e quindi impensabile compiere il ripescaggio. Avevamo rinunciato alla misura cautelare del Consiglio di Stato per cominciare a giocare almeno la C. O la FIGC risponde per Fabbricini, o se ne prende le distanze lascia anche intendere che quelle delibere fossero illegittime".