Avv. Di Cintio: "Se lo sport non sa riformarsi, giusto intervenga governo"

© foto di Federico De Luca

L'avvocato Cesare Di Cintio, legale della Pro Vercelli fra le altre, attraverso il proprio profilo Twitter è tornato a chiedere l'intervento del Governo per dirimere il caos che sta impegnando il calcio italiano: “Giusto andare fino in fondo e informare di quanto accade anche le più alte cariche della Repubblica perché i club calcistici professionistici esercitano una attività di impresa e come tali sono contribuenti dello Stato. - continua Di Cintio - Se il mondo dello Sport (e della Giustizia Sportiva) non è in grado di risolvere una questione piuttosto banale come quella delle iscrizioni ai campionati, allora è giusto che se ne occupi lo Stato”.



