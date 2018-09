Avv. Entella: "Mosso un primo passo per il ripristino della legalità"

Fonte: TuttoC.com

Intercettata dal Il Secolo XIX, l'avvocato Matilde Chiti, che ha curato insieme al padre Ettore per l'Entella la vicenda legata alla penalizzazione del Cesena, ha parlato della richiesta di riammissione in Serie B avanzata dal club ligure:

"Attendiamo che Federcalcio e Lega di B prendano una posizione in merito al ricorso al TAR, e siamo pronti a proseguire la battaglia. Abbiamo chiesto ed ottenuto la sospensione delle gare dell'Entella in C, un primo passo verso il ripristino della legalità, e abbiamo scritto alla FIGC e alla Lega di B chiedendo la nostra riammissione".