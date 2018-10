Avv. Pro Vercelli: "Al Consiglio di Stato discussione lunga e articolata"

“All’Italia manca soltanto che giochino i più giovani, ma con Mancini mi aspetto che la squadra cresca e faccia sempre meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. Mbaye non trova spazio a Bologna... È in Nazionale. Avrà modo di trovare più spazio anche...

ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Resta a Bologna, folle non puntare su di lui”

Cittadella, Marchetti: "Serie B a 19 non mi piace, ma può fare comodo"

Venezia, Corriere del Veneto titola: "Vecchi ancora in stand by"

Ascoli, Coly: "Mi trovo bene come attaccante. Vivarini bravo"

Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

Il Mattino: "Benevento, l'infermeria non si svuota"

Corriere di Brescia: "Donnarumma, ecce bomber!" Nessuno come lui

Palermo, Aleesami: "In estate richieste dalla A. Voglio giocare al top"

Salernitana, Casasola: "Puntiamo in alto. La Nazionale? Ci penso"

Pescara, ag. Machin: "Vicino il rinnovo. Il prossimo anno andrà in A"

Palermo, differenziato per Lo Faso. Terapie per Chochev

"Serie B e format, oggi al Consiglio di Stato si è tenuta una discussione lunga e articolata, che ha toccato anche l'eventuale immediata applicabilità del decreto Giorgetti. La Pro Vercelli (c’erano anche Robur Siena e Novara) ha insistito per l’accoglimento della misura cautelare affinché la questione venga rimessa al Collegio di Garanzia. Così si potrebbe scrivere la parola fine sulla vicenda già la prossima settimana". Così Cesare Di Cintio, avvocato della Pro Vercelli, ha rivelato su Twitter quanto accaduto quest'oggi nelle aule di Tribunale, con la questione ripescaggi sempre aperta.

