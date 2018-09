Avv. Pro Vercelli: "Rinvio inatteso. Gravina? Credo aspetterà e fa bene"

Fonte: TuttoC.com

L'avvocato Cesare Di Cintio, questo pomeriggio, ha patrocinato la causa della Pro Vercelli al CONI nel processo sportivo in merito al ripristino della Serie B a 22 squadre. TuttoC.com lo ha intervistato al termine dell'udienza.

La sentenza arriverà tra lunedì e martedì. Si attendeva questo rinvio?

"Per nulla. Non lo interpreto in maniera né positiva né negativa. La volontà di rinviare la camera di consiglio a lunedì sia dovuta al voler approfondire nel dettaglio delle tematiche molto complesse. Tutto ruota intorno a una sola, grande, domanda: il commissario Fabbricini, in assenza di consiglio federale, aveva il potere di modificare le NOIF? Se la risposta del CONI sarà sì, allora la cadetteria resterà a 19. In caso contrario si tornerà a 22".

Resta aperto anche il dibattito su chi possa ritornare in cadetteria.

"Io ho seguito la Pro Vercelli in merito alla prima causa: quella relativa al ripristino della B a 22 club. Nel momento in cui è terminata la discussione sui format, per scelta professionale ho scelto di non entrare in questa seconda partita che vede contrapposte tra di loro le diverse squadre. A parer mio, comunque, è ancora tutto aperto a qualsiasi soluzione".

Calendari di serie C nuovamente slittati. Lo start del 15 settembre è a rischio...

"La decisione del presidente Gravina è saggia. Inutile fare un calendario con una sentenza così importante ancora in ballo. Una volta varati i calendari, bisognerà capire se tre giorni saranno bastevoli per organizzare la prima trasferta di campionato. Credo che la scelta migliore sia di rinviare di un'altra settimana, in modo da partire con calma. Il presidente Gravina credo continuerà sulla linea avuta finora di tutela delle proprie squadre: senza certezze non parte. Ha aspettato tanto e penso aspetterà un'ulteriore settimana".