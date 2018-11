Avv. Pro Vercelli: "Urge una riforma della giustizia sportiva"

© foto di Federico De Luca

Attraverso la propria pagina Facebook, Cesare Di Cintio, avvocato che cura gli interessi della Pro Vercelli, ha analizzato la sentenza di oggi del Tar, con la quale è stata respinta la richiesta di riammissione al campionato di Serie B formulata dalla Virtus Entella.

"Prima di tutto viene assegnata “preminenza, allo stato, all’interesse alla prosecuzione e al regolare svolgimento del campionato in corso”. I giudici poi sottolineano che un eventuale accoglimento della cautelare chiesta dal club ligure - e quindi la sospensione dei provvedimenti dell’allora Commissario Fabbricini - non darebbe comunque attuazione alla pronuncia del Collegio di Garanzia che aveva stabilito la riammissione in B dell’Entella. Insomma anche se il Tar oggi avesse rimosso i provvedimenti della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, restava comunque da eseguire la pronuncia del Collegio di Garanzia. Operazione che avrebbe potuto effettuare solo la Federazione (all’epoca in fase di gestione commissariale) rideterminando così la “classifica finale del Campionato di serie B 2017/2018 con conseguente ammissione della ricorrente Virtus Entella”.

C’è una riflessione tecnica da fare. E non è di poco conto. Il vero nodo di questo caso giudiziario è che nel mondo dello sport non esiste un procedimento di esecuzione come nelle altre branche del diritto. L’Entella non aveva lo strumento giuridico per obbligare la Figc a dare esecuzione alla pronuncia del Collegio di Garanzia. Tutto è rimasto alla libera valutazione della Federazione. Anche per questo urge una riforma della giustizia sportiva. Altrimenti l’inerzia di una federazione alla fine sarà sempre la strategia difensiva vincente.