Avv. Siena: "Le argomentazioni della B a 22 sono valide"

© foto di Federico De Luca

Come noto, il CONI ha ufficializzato il rinvio delle sentenze di merito relative al blocco dei ripescaggi e ai criteri per il loro eventuale svolgimento, a margine dell'udienza che si è tenuta questo pomeriggio. Tra i club interessati, a seguito della domanda di ripescaggio presentata, c'è la Robur Siena. I microfoni di TuttoC.com hanno contattato l'avvocato che segue i bianconeri, avv. Antonio de Rensis.

Rinvio della sentenza del CONI: preventivabile o fulmine a ciel sereno?

“Io non intendo il rinvio come un fulmine a ciel sereno. Partiamo dal fatto che attualmente la B è a 19 squadre, e questo rinvio, che comporta comprensibili stati d'animo, fa capire che per i giudici, o per parte di essi, la Cadetteria non deve essere a 19, le argomentazioni di una B a 22 sono valide. Questa è chiaramente una constatazione dei fatti”.

Intanto il campionato di C vede slittare calendari e forse l'avvio.

“Noi abbiamo rispetto di tutte le componenti, ma sia a titolo personale che a nome della Robur Siena, voglio sottolineare la coerenza del presidente della Lega Pro Gravina. Abbiamo apprezzato molto il suo comportamento, abbiamo davvero molto rispetto di quanto ha fatto”.

Se la Robur non fosse tra le ripescate, proseguirà la battaglia legale o sarà Serie C?

“Abbiamo sempre tenuto una linea di grande rispetto, affrontiamo ogni argomentazione di volta in volta, con le conseguenti valutazioni. Quindi adesso attendiamo la prossima settimana il verdetto, dopo decideremo il da farsi”.