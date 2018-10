Avv. Ternana: "Motivazione TFN fantasiosa"

Fonte: TuttoC.com

Massimo Proietti, avvocato della Ternana, commenta a TuttoC.com la scelta odierna del Tribunale Nazionale Federali che ha dichiarato l'inammissibilità riguardo i ripescaggi in cadetteria.

Avvocato, si aspettava una tale decisione?

"Una sentenza negativa me l'aspettavo. Quello che mi sorprende è la motivazione: ancora una volta ci troviamo dinanzi a una motivazione fantasiosa: viene dichiarata la carenza di interesse per una mancanza di graduatoria. Questo è un argomento totalmente nuovo, un problema mai posto nemmeno dal Collegio di Garanzia. E, soprattutto, è in contrasto con la logica perché la graduatoria non è stata mai fornita dal commissario Fabbricini. Proprio lo stesso commissario che ha consentito alla FIGC di accettare e trattenere le somme per la domande di ripescaggio, garantendo il 3 agosto che ci sarebbero stati proprio gli stessi ripescaggi".

Nel frattempo, nel merito, non si è ben capito se avete ragione o torto.

"È il problema di quest'estate giudiziaria-calcistica: nessuno ha mai voluto prendere una decisione. Mi pare che siamo al paradosso: nessuno si assume la responsabilità su un argomento così delicato".

E adesso come vi muoverete?

"Procederemo con il ricorso alla Corte Federale perché il percorso sportivo va completato: andremo di nuovo prima alla CAF e poi ancora una volta al Collegio di Garanzia del CONI. A meno che non intervenga la politica: l'articolo 41 del decreto Salvini afferma che per tali decisioni le competenze diverrebbero del TAR. Ma anche in questo caso, resterà da capire se questo riguarderà anche i processi pendenti o meno, e quindi anche i nostri".

La Serie B, però, si allontana sempre di più.

"Il nostro peggior nemico è il tempo. Queste schermaglie procedurali stanno impedendo di raggiungere una sentenza e incominciano così a diventare inconciliabili con le necessità sportive degli stessi campionati".