Balde: "Alla Vis Pesaro si lavora come alla Sampdoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ibourahima Balde, attaccante della Sampdoria in prestito alla Vis Pesaro, ha commentato la sua prima parte di stagione in biancorosso a Sampdorianews.net: "Ho trovato un ambiente tranquillo e sereno. Sono felice di stare qui, nello spogliatoio i giocatori più esperti mi hanno subito aiutato. Il fatto che molti ragazzi dalla Samp siano passati alla stessa squadra sicuramente ci ha un po' facilitato, esiste un ottimo rapporto tra noi. Ci fossimo trasferiti in formazioni diverse ci sarebbe forse stata maggiore difficoltà. Inoltre mister Colucci è un fenomeno a livello tattico, ci fa lavorare molto sia a livello individuale che di collettivo. Si lavora in modo simile alla Samp, si pratica lo stesso tipo di allenamento. Colucci e Giampaolo si assomigliano molto, si conoscono bene, vantano un grande rapporto, hanno condiviso esperienze sia in campo che in panchina".