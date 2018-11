Baldini: "Esoneri? Se dico a Zamparini che ha rotto il c... che deve fare"

© foto di Matelli

"Alleno gratis perché non voglio più padroni". Parla Silvio Baldini, allenatore della Carrarese intervistato dal Corriere dello Sport. Tra i temi trattati, qualche esonero di troppo: "Se dico a Zamparini che mi ha rotto il cazzo, cosa pensi che faccia? Nel mio caso l’ignoranza è più forte di qualsiasi riflessione. Grazie al cielo ho incontrato una donna meravigliosa che mi ha guidato con l’esempio, stando zitta".

Amici nel calcio?

"Conte. Quando allenava a Siena, stava vincendo il campionato ma non era contento, sapevo che non sarebbe rimasto. Gli dissi: 'Fai come Guardiola al Barcellona, vai da Agnelli e lo convinci che sei l’allenatore giusto per la Juve. Lo fece, Agnelli pensava che gli avrebbe chiesto dei giocatori per il Siena e invece Antonio lo conquistò con gli argomenti giusti'. In seguito Antonio mi telefonò uscendo dall’albergo dalle parti di Bergamo nel quale si erano rivisti e mi disse che aveva firmato".