Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Ha del clamoroso quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, che ha contattato il patron della Ternana Stefano Bandecchi. Bandecchi pare averci ripensato. Probabilmente non cederà il club: "Nel momento in cui l'ho messa in vendita mi sono reso conto che la Ternana è la mia e la sento tale. Devo dire che l'avvocato Proietti e altre persone mi hanno fatto capire ancora meglio come funzionano le cose nel mondo del calcio. E che gli sputi presi dentro un rettangolo di gioco non sono come gli sputi presi per strada. Se ci troviamo in questa situazione di classifica, evidentemente è perché anche io non sono stato bravo. Ma sono intenzionato a riportare la squadra dove merita. Diciamo che mi sento un po' come un uomo che viene tradito dalla sua donna e che dopo il tradimento decide di restare con lei perché troppo innamorato. Non voglio parlare di altri imprenditori".