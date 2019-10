Bandini: "Il rapporto spese-guadagni in C obbliga a puntare sui giovani"

© foto di Andrea Rosito

Non sempre basta una comprovata esperienza in categoria per avere squadra già dall'estate, alle volte occorre la pazienza di saper aspettare che qualcosa si muova: possono sembrare frasi fatte, ma il mercato svincolati offre sempre tanti nomi. Tra questi anche l'ex Rimini Andrea Bandini, che ha parlato ai microfoni di tuttoc.com: "Ovviamente sto seguendo con molta attenzione e interesse il campionato, e vedo tanto equilibrio, anche se il Girone B ha un livello davvero altissimo. Ci sono almeno circa 10 squadre molto forti, il tasso di competitività si è alzato tanto [...] Il Monza è assolutamente forte per la Serie C, e il Bari ha un'ottima rosa, ma vincere questa categoria è sempre difficilissimo, e lo dimostrano gli anni indietro, i campionati trascorsi: le partite si giocano in campo, ed è solo il rettangolo verde a contare. Non si può mai parlare di torneo indirizzato, specialmente ora che siamo solo all'inizio".

Sul suo personale, e sul fatto di essere rimasto svincolato: "E' stata una doccia fredda, ma non solo per quella stagione, ma perché in categoria conto più di 150 presenze, ho anche un anno in B alle spalle, e credo ancora di poterci stare tranquillamente: questo lo so io, lo sanno i compagni e anche gli addetti ai lavori. Mi consola, diciamo così, solo il fatto di vedere che la mia è una situazione comune, soprattutto per i terzini: è vero che può esserci il vantaggio della lista over, ma è anche vero che i contributi per gli under esistono ancora, e da parte di tante società, visto il rapporto spese-guadagni della categoria, è comprensibile puntare sui giovani. Per altro le leggi lo permettono, e in tanti casi è determinante avere i contributi federali".