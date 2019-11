Il Bari a gennaio non lascerà nulla di intentato per provare l’assalto alla Serie B ed è pronto ad aprire i cordoni della borsa per rinforzare la rosa a disposizione di mister Vivarini. Lo riferisce il Corriere dello Sport spiegando che la società ha assicurato l’allenatore dicendosi pronta a 4-5 acquisti: un centrale difensivo e un terzino mancino, un centrocampista e un centravanti. Si tratterà di calciatori di spessore che dovranno far fare il salto di qualità alla squadra biancorossa.