Bari, a segno solo 11 giocatori: mai così pochi dalla stagione di Serie B 2002-2003

Una stagione che non si è messa sotto la migliore stella per il Bari che, partito a gran voce per la corsa verso la B come lo scorso anno, è stato protagonista di un altro anno tra (pochi) alti e (molti) bassi, che hanno messo a repentaglio almeno la promozione diretta. E che tengono con il fiato sospeso i tifosi per il secondo posto in classifica.

A questo si aggiunge un dato poco incoraggiante evidenziato da tuttobari.com, e riguardante l'attacco biancorosso: "In campionato i biancorossi hanno realizzato 43 reti, poco più di 1,5 a gara, il terzo attacco dietro Ternana e Avellino. Una media non negativa ma che si va scontrare con il dato relativo ai marcatori. Sono appena 11 i calciatori entrati nel tabellino fino a questo momento (inclusi i ceduti D'Orazio, Montalto e Simeri) e si tratta del numero minore dal 2002/2003 a oggi, campionato di Serie B concluso con un anonimo undicesimo posto e caratterizzato dall'avvicendamento in panchina da Perotti a Tardelli. [...] In questo momento rimangono così 12 elementi di movimento ancora a secco nel Girone C".