Bari, Ag. Schiavone: "Sia a livello personale che di squadra è un buon campionato"

vedi letture

Ai microfoni di tuttobari.com, è intervenuto Michele Puglisi, agente del centrocampista del Bari Andrea Schiavone: “Sia a livello personale che di squadra ha fatto un buon campionato. Il Bari è stato costruito per vincere e certamente farlo non è semplice, soprattutto quando si parte con i favori del pronostico. Nel calcio c’è il campo e ci sono tante situazioni. Dopo un periodo di difficoltà, che sono state capite, la società è stata brava ad aggiustare il tiro. Penso che nell’ultimo periodo le cose si siano messe a posto, è stato fatto tutto ciò che c’era da fare per la rosa. È normale che si vorrebbero vincere i campionati con dieci punti di vantaggio sulla seconda, ma questo non è sempre corretto come pensiero”.