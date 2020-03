Bari, ancora Scala: "Noi non inferiori a molte squadre di Serie B"

Reggina al primo posto in solitaria nel Girone C della Serie C, ma il Bari non molla. Dalle frequenze di Radio Bari, Matteo Scala, ds del club pugliese ha fatto il punto sul finale di stagione che attende la formazione di Vincenzo Vivarini: "Noi non siamo inferiori a diverse squadre di B, ma è chiaro che in questo campionato spesso non si gioca a calcio, ci sono situazioni sporche, non agevolano il nostro gioco. Le regole sono queste, bisogna adeguarsi ed essere quasi perfetti per raggiungere l'obiettivo attraverso la vittoria del campionato o dei playoff. La società è ambiziosa, ha cambiato tanto, e sta facendo qualcosa di straordinario: non possiamo parlare di fallimento se la Reggina sarà stata più brava di noi. Non si può puntare il dito contro questi ragazzi".